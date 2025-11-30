#АЭС в Казахстане
События

В Мангистау возбуждено уголовное дело по резонансному случаю с молодым срочником

в Мангистау проверяют резонансный случай с молодым срочником, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 20:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пресс-служба Актауского гарнизона заявила о том, что в Мангистау продолжается проверка по резонансному случаю с молодым срочником, который, по словам родственников, попал в психиатрическую больницу во время службы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, после обращения военнослужащего с жалобами на признаки психического расстройства он был направлен на медобследование. Эксперты признали его негодным к дальнейшему прохождению воинской службы, в связи с чем он был уволен в запас по состоянию здоровья.

Согласно данным издания, бывший солдат заявил о возможных неправомерных действиях в отношении его. По этим фактам возбуждено уголовное дело, его расследуют компетентные органы.

Отмечается, что ситуация находится на контроле командования Вооруженных сил.

Отметим, что в конце сентября 2025 года в ряде СМИ появилась информация о том, что сразу семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны (МО) прокомментировали эту информацию.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В Шымкенте солдат-срочник попал в психбольницу
22:35, 13 января 2023
В Шымкенте солдат-срочник попал в психбольницу
Несколько солдат-срочников попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны
17:14, 29 сентября 2025
Несколько солдат-срочников попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны
Близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения
20:52, 30 сентября 2023
Близ Актау во время учений солдат-срочник получил смертельные ранения
