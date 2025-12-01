#АЭС в Казахстане
События

В отношении журналистки Гульнары Бажкеновой расследуют уголовные дела

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 10:29 Фото: Zakon.kz
1 декабря 2025 года в соцсетях появилась информация о том, что в редакции издания Orda.kz и в квартире его главного редактора Гульнары Бажкеновой проходят обыски. Информацию подтвердили в полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города рассказали, что уголовные дела в отношении Бажкеновой возбуждены по поступившим заявлениям по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений.

"В рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей. Так, предварительно установлено, что в одной из публикаций от 2024 года распространены заведомо ложные сведения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. При этом достоверно установлено, что данный факт не имел место. Таким образом, действиями Б. в обществе сформировано ложное представление о профессиональной деятельности сотрудника, указанного в публикации, нанесен ущерб его деловой репутации", – говорится в комментарии полиции.

В другой публикации, по данным ДП, "размещены искаженные и недостоверные данные о размере и причинах ущерба в имущественном споре, что привело к введению общественности в заблуждение и нанесло значительный ущерб деловой репутации заявителя".

Также проводится расследование по другим заявлениям потерпевших касательно публикаций прошлых лет, которые тоже могут содержать ложные и вводящие общественность в заблуждение сведения.

"По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения. Следствие продолжается. Все обстоятельства будут установлены в рамках закона", – сообщили в ДП.

В сентябре 2025 года в Центре по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте РК опровергали распространяемую на ресурсах Гульнары Бажкеновой ("Orda" и "Bazhkenova vs.") информацию о якобы задержании министра Мурата Нуртлеу и бизнесмена.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
