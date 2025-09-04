#АЭС в Казахстане
События

Информацию о задержании министра иностранных дел и предпринимателя опровергли

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:06 Фото: freepik
Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте РК опроверг распространившуюся информацию о задержании министра иностранных дел страны и предпринимателя, сообщает Zakon.kz.
"Распространяемая на ресурсах Гульнар Бажкеновой ("Orda" и "Bazhkenova vs.") информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности. Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий", – указано в Telegram-канале Центра.

Граждан призывают проявлять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации.

"Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан за распространение ложной информации и содействие ее распространению предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной", – добавили в ведомстве.

Ранее Министр культуры и информации Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
