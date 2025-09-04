Информацию о задержании министра иностранных дел и предпринимателя опровергли

Фото: freepik

Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте РК опроверг распространившуюся информацию о задержании министра иностранных дел страны и предпринимателя, сообщает Zakon.kz.

"Распространяемая на ресурсах Гульнар Бажкеновой ("Orda" и "Bazhkenova vs.") информация о якобы задержании министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева не соответствует действительности. Центр подчеркивает: распространение заведомо ложных сведений наносит ущерб общественному доверию и формирует искаженное восприятие происходящих событий", – указано в Telegram-канале Центра. Граждан призывают проявлять бдительность и доверять только проверенным официальным источникам информации. "Напоминаем, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан за распространение ложной информации и содействие ее распространению предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной", – добавили в ведомстве. Ранее Министр культуры и информации Аида Балаева призвала СМИ не распространять непроверенную информацию.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: