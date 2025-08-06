В Шымкенте в жилом массиве "Текесу" запустили систему водоснабжения
Проект реализован по поручению акима, которое было дано в ответ на обращение жителей во время одной из встреч. Тогда горожане обратили внимание на отсутствие стабильного доступа к питьевой воде.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Сегодня этот социально значимый запрос выполнен – доступ к качественной питьевой воде получили 130 абонентов. Проложено 14 километров водопроводных сетей. Все работы в рамках проекта проведены за счет спонсорских средств. Это стало возможным благодаря конструктивному взаимодействию государства, бизнеса и местного сообщества.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Аким города поблагодарил спонсоров и подрядные организации за проявленную социальную ответственность. Он подчеркнул, что совместные усилия позволили добиться реальных улучшений. В жилом массиве обеспечен стабильный доступ к воде, улучшены санитарно-гигиенические условия и общее качество жизни местных жителей.
Фото: пресс-служба акима города Шымкент