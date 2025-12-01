Шесть медалей привезли казахстанские школьники с международной олимпиады

В Сочи завершилась Международная естественно-научная олимпиада среди юниоров IJSO-2025. В престижном соревновании приняли участие более 120 учащихся из 21 страны мира. Участники демонстрировали свои знания по физике, химии и биологии, сообщает Zakon.kz.

В состав сборной Казахстана вошли шесть учащихся и три руководителя. По итогам научного состязания наши ребята показали 100-процентный результат и завоевали шесть медалей.

Серебряные медали:

Ратмир Кутырев – учащийся 10-го класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы;

Даниил Перепелица – учащийся 9-го класса лицея №8 для одаренных детей г. Павлодара;

Мухаммад Сыздыков – учащийся 10-го класса специализированного лицея-интерната Білім-инновация для одаренных мальчиков Жамбылской области.

Бронзовые медали:

Тимур Алпысбаев – учащийся 9-го класса "NURORDA" школы-лицея г. Астаны;

Ерасыл Дүйсенбеков – учащийся 10-го класса специализированного лицея Білім-инновация для одаренных детей области Абай;

Нурсейит Сейтказиев – учащийся 9-го класса специализированного лицея-интерната Білім-инновация для одаренных мальчиков Акмолинской области.

Ранее 200 учеников из сельских школ Казахстана стали победителями и призерами Республиканской олимпиады по естественно-математическому направлению.