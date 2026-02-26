Четыре медали завоевал Казахстан на турнире по бадминтону среди юниоров в Уганде

В Уганде завершился крупный международный турнир по бадминтону среди юниоров Uganda junior international 2026. Команда Казахстана завоевала на соревнованиях четыре медали, сообщает Zakon.kz.

У девушек в парном разряде Диана Наменова и Алиса Кулешова принесли стране золотую награду.

Диана Наменова также стала второй в одиночном зачете. Арнур Тапишев и Мустафа Маликжанов показали второй результат в мужском парном разряде.

Также в активе нашей команды по итогам турнира "бронза". В смешанном парном разряде Алиса Кулешова и Тимур Бурханов поднялись на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит приоритет в программах развития бадминтона в Центральной Азии.