#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
501.75
591.96
6.52
Спорт

Четыре медали завоевал Казахстан на турнире по бадминтону среди юниоров в Уганде

Казахстан завоевал четыре медали на турнире в Уганде, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 19:04 Фото: olympic.kz
В Уганде завершился крупный международный турнир по бадминтону среди юниоров Uganda junior international 2026. Команда Казахстана завоевала на соревнованиях четыре медали, сообщает Zakon.kz.

У девушек в парном разряде Диана Наменова и Алиса Кулешова принесли стране золотую награду.

Диана Наменова также стала второй в одиночном зачете. Арнур Тапишев и Мустафа Маликжанов показали второй результат в мужском парном разряде.

Также в активе нашей команды по итогам турнира "бронза". В смешанном парном разряде Алиса Кулешова и Тимур Бурханов поднялись на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что Казахстан получит приоритет в программах развития бадминтона в Центральной Азии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Двух борчих из Казахстана испытали на прочность в Европе
05:59, Сегодня
Двух борчих из Казахстана испытали на прочность в Европе
Три медали завоевала команда Казахстана на турнире по настольному теннису в Манаме
18:28, 20 января 2026
Три медали завоевала команда Казахстана на турнире по настольному теннису в Манаме
Две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе
01:02, 31 января 2026
Две медали завоевали казахстанские спортсмены на международном турнире по борьбе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
07:53, Сегодня
Казахстанский вратарь пропустил шесть шайб в матче лиги Канады
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
07:47, Сегодня
Команда казахстанского хоккеиста прервала серию из двух поражений в заокеанской лиге
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
06:59, Сегодня
Уордли сделал заявление перед боем с Дюбуа
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
06:47, Сегодня
Бой Топурия – Гейджи в Белом доме может не состояться: названа причина
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: