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Общество

Хлопково-текстильный кластер за 200 млрд могут построить в Туркестанской области

В Туркестанской области может появиться хлопково-текстильный кластер за 200 млрд тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 14:45 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов рассмотрел ход реализации инвестиционного проекта с главой Xinjiang Lihua Чжаном Цихаем по созданию хлопково-текстильного кластера стоимостью свыше 200 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, предприятие появится на территории специальной экономической зоны TURAN в Туркестанской области.

"Проект нацелен на формирование хлопкового агропромышленного комплекса с полным циклом производства – от выращивания хлопка до выпуска готовой текстильной продукции в виде пряжи, ткани и одежды. Под посевные площади выделено свыше 50 тыс. га, планируется строительство десяти заводов, в том числе четырех по переработке хлопка вблизи посевных площадей, двух – по производству систем капельного орошения с применением современных водосберегающих технологий, а также четырех текстильных, включая швейную и красильно-отделочную фабрики. Предусмотрено создание более четырех тысяч рабочих мест, среди которых три тысячи – постоянные", – говорится в сообщении.

Фото: primeminister.kz

Председатель совета директоров Xinjiang Lihua (Group) Co.Ltd. Чжан Цихай отметил благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и выгодные для проекта климатические особенности региона. Он сообщил, что с октября текущего года планируется запуск первого производства готовой продукции.

Премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что Туркестанская область – единственный регион Казахстана, где выращивают хлопок.

"Главой государства поставлена задача по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в реальный сектор. Создание хлопково-текстильного кластера способствует повышению добавленной стоимости продукции, развитию сельскохозяйственного производства с акцентом на переработку и наращивание экспортного потенциала страны. Правительство со своей стороны окажет нужную поддержку".Олжас Бектенов

Отмечается, что Xinjiang Lihua (Group) Co.Ltd является одной из крупнейших компаний в хлопковой отрасли Китая.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области построят аммиачный завод за 1,35 млрд долларов.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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