Общество

Двойная жизнь: в Астане задержали финансиста

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 15:48 Фото: pexels
В Астане задержан мужчина, который в будние дни работал финансистом, а в выходные – наркозакладчиком. Об этом 2 декабря 2025 года рассказали в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что полицией пресечена деятельность 36-летнего жителя столицы, занимавшегося распространением наркотических средств посредством закладок.

"Установлено, что основная работа мужчины связана с финансовой сферой – он трудился финансистом в одном из столичных предприятий. Однако, стремясь к легкому дополнительному заработку, он организовал незаконную подработку. По выходным подозреваемый арендовал автомобиль и развозил закладки, заказанные через интернет-магазин".Пресс-служба ДП Астаны

В ходе обыска автомобиля подозреваемого в подлокотнике обнаружено 14 свертков, обмотанных изолентой. Дополнительно установлено, что еще 10 свертков он успел разложить в разных точках города.

Обнаруженное кристаллообразное вещество, являющееся альфа-PVP, изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные действия по установлению иных причастных лиц.

1 декабря 2025 года стало известно, что 51-летнего жителя Семея задержали по подозрению в незаконной торговле запрещенными веществами.

Динара Халдарова
