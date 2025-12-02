#АЭС в Казахстане
События

Стало известно, где скрывается экс-президент ФК "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов

бывший президент ФК &quot;Ордабасы&quot; Бахтияр Байсеитов, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 17:12 Фото: fcordabasy.kz
Бывший президент футбольного клуба "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов скрывается в Турции, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 декабря 2025 года Kazinform рассказали в Генеральной прокуратуре (ГП) Казахстана.

"В связи с установлением его местонахождения на территории Турции 21.02.2025 года направлен запрос о его выдаче. Решение пока не поступило", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.

В ноябре 2022 года Бахтияр Байсеитов был объявлен в розыск по делу о хищении. Следствие установило, что Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Кайратом Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику "Каратау" на сумму 6,2 млрд тенге. По данным Антикора, Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 млн тенге. Сообщалось, что Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его действия квалифицированы по п. 2 ч. 4 ст. 189 УК РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 17:12
Бахтияр Байсеитов покидает пост главного тренера "Ордабасы"

Отметим, что Байсеитов с 2017 по 2021 год был президентом ФК "Ордабасы".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
