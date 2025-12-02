#АЭС в Казахстане
Спорт

Легендарный шведский футболист стал факелоносцем зимней Олимпиады-2026

Футбол Факелоносец Олимпиады, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 17:55 Фото: Goal.com
44-летний знаменитый экс-форвард итальянских клубов "Милан", "Ювентус" и "Интер" Златан Ибрагимович выбран одним из факелоносцев зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Данную информацию 2 декабря распространили организаторы предстоящей Белой Олимпиады в своих соцсетях.

Златан уже давно живет в Италии и работает одним из генеральных менеджеров ФК "Милан", где ранее сам играл в разные годы.

Помимо Ибрагимовича, в число факелоносцев вошла еще известная футболистка – Алиша Леманн, которая ныне защищает честь женской команды итальянского футбольного клуба "Комо".

Олимпийские игры 2026 года пройдут в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Пока Златан Ибрагимович готовится к открытию зимних Игр, его клуб прекрасно выступает в Серии А и на этих выходных стал лидером турнирной таблицы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
