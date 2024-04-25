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Капитан и президент "Ордабасы" выступили с заявлениями

Футбол Заявление клуба , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:53 Фото: Instagram/fc__ordabasy
В последнюю неделю очень много разговоров и слухов распространяется вокруг футбольного клуба "Ордабасы". Чтобы успокоить болельщиков и общественность, 24 апреля официальные заявления сделали Асхат Тагыберген (капитан) и Бауыржан Абдубаитов (президент), сообщает Zakon.kz.

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Представители клуба из Шымкента разъяснили болельщикам, что не стоит верить разной информации, которая публикуется в ряде источников и преследует некоторые цели. 

Одной из главных тем, которая сейчас на устах у всех, это вопрос дальнейшей работы главного тренера – Александра Седнева.

По словам главы "Ордабасы", белорусский специалист продолжит трудиться на своем посту. 

Как известно, Александр Седнев на днях подал заявление об отставке. Однако клуб не согласился с решением тренера, но спустя сутки они все же пришли к общему согласию.

Футбол Седнев Тренер, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:53

Фото: Instagram/fc__ordabasy

Тем временем тренерский штаб Александра Седнева готовится к будущим играм чемпионата Казахстана. 28 апреля футболистов Шымкента ждет у себя в гостях амбициозный "Елимай" (Семей).

Отвлекаться главной футбольной дружине из Туркестанской области сейчас некогда. Надо готовиться не только к внутренним играм, но и с оглядкой на еврокубки, которые стартуют в конце лета.

Как известно, южане в 2023 году впервые стали чемпионами республики, что дает им право выступить в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Помимо "золота", они добрались до финала Кубка РК, где проиграли костанайскому "Тоболу".   

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