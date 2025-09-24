"Звезда любви и прощания" расцвела в Алматы: что о ней известно
Известно, когда большинство цветов уже увядает, на сцену выходят астры – яркие и стойкие красавицы, которые в народе зовут сентябринами и октябринами.
"Эти названия прижились потому, что именно в сентябре и октябре кусты астр расцветают пышными облаками белых, розовых, сиреневых и фиолетовых корзинок. В это время они становятся настоящими хозяйками осеннего сада".Пресс-служба ГБС Алматы
К сентябринам и октябринам относят три главных вида:
- астра кустарниковая,
- астра новобельгийская,
- астра новоанглийская.
Также сказано, что сентябрины и октябрины представляют собой многолетние травы или полукустарники, обладающие крепкой корневищной системой.
Стебли прямые и жесткие, от 30 см до 2 м, у кустарниковых форм образуют аккуратный шар. Листья простые, ланцетные, темно-зеленые, долго сохраняются свежими даже при похолодании. Цветки в виде маленьких корзинок, собранные в крупные метелки. Цветки окрашены в белые, розовые, сиреневые, голубые, фиолетовые или пурпурные тона, серединка – желтая.
Цветут сентябрины и октябрины с конца августа до самых заморозков.
Интересные факты
- В Европе астра символизирует "звезду любви и прощания". Считается, что сентябрины светят в саду, как звезды в небе.
- Астры выращивали еще в Древней Греции. Считалось, что их запах отпугивает злых духов.
- Астры – одни из последних медоносов сезона. Пчелы активно собирают с них нектар, поэтому мед с астр называют "осенним золотом".
- Астры могут цвести даже после первых заморозков. Иногда цветы подернуты инеем, но все равно выглядят свежими.
- Только у садовых астр насчитывается несколько тысяч сортов – от миниатюрных "подушек" до гигантов выше человеческого роста.
Ранее мы рассказывали, как в кызылординском ауле ухаживают за самой большой клумбой Казахстана.