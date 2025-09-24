"Звезда любви и прощания" расцвела в Алматы: что о ней известно

Главный ботанический сад (ГБС) Алматы порадовал новыми и интересными сведениями. Так, специалисты на этот раз рассказали о садовом растении – астре, сообщает Zakon.kz.

Известно, когда большинство цветов уже увядает, на сцену выходят астры – яркие и стойкие красавицы, которые в народе зовут сентябринами и октябринами.

"Эти названия прижились потому, что именно в сентябре и октябре кусты астр расцветают пышными облаками белых, розовых, сиреневых и фиолетовых корзинок. В это время они становятся настоящими хозяйками осеннего сада". Пресс-служба ГБС Алматы

К сентябринам и октябринам относят три главных вида:

астра кустарниковая,

астра новобельгийская,

астра новоанглийская.

Также сказано, что сентябрины и октябрины представляют собой многолетние травы или полукустарники, обладающие крепкой корневищной системой.

Стебли прямые и жесткие, от 30 см до 2 м, у кустарниковых форм образуют аккуратный шар. Листья простые, ланцетные, темно-зеленые, долго сохраняются свежими даже при похолодании. Цветки в виде маленьких корзинок, собранные в крупные метелки. Цветки окрашены в белые, розовые, сиреневые, голубые, фиолетовые или пурпурные тона, серединка – желтая.

Цветут сентябрины и октябрины с конца августа до самых заморозков.

Интересные факты

В Европе астра символизирует "звезду любви и прощания". Считается, что сентябрины светят в саду, как звезды в небе. Астры выращивали еще в Древней Греции. Считалось, что их запах отпугивает злых духов. Астры – одни из последних медоносов сезона. Пчелы активно собирают с них нектар, поэтому мед с астр называют "осенним золотом". Астры могут цвести даже после первых заморозков. Иногда цветы подернуты инеем, но все равно выглядят свежими. Только у садовых астр насчитывается несколько тысяч сортов – от миниатюрных "подушек" до гигантов выше человеческого роста.

