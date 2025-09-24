#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
545.01
642.84
6.52
События

"Звезда любви и прощания" расцвела в Алматы: что о ней известно

астра, Ботсад Алматы, видео, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 09:25 Фото: pixabay
Главный ботанический сад (ГБС) Алматы порадовал новыми и интересными сведениями. Так, специалисты на этот раз рассказали о садовом растении – астре, сообщает Zakon.kz.

Известно, когда большинство цветов уже увядает, на сцену выходят астры – яркие и стойкие красавицы, которые в народе зовут сентябринами и октябринами.

"Эти названия прижились потому, что именно в сентябре и октябре кусты астр расцветают пышными облаками белых, розовых, сиреневых и фиолетовых корзинок. В это время они становятся настоящими хозяйками осеннего сада".Пресс-служба ГБС Алматы

К сентябринам и октябринам относят три главных вида:

  • астра кустарниковая,
  • астра новобельгийская,
  • астра новоанглийская.

Также сказано, что сентябрины и октябрины представляют собой многолетние травы или полукустарники, обладающие крепкой корневищной системой.

Стебли прямые и жесткие, от 30 см до 2 м, у кустарниковых форм образуют аккуратный шар. Листья простые, ланцетные, темно-зеленые, долго сохраняются свежими даже при похолодании. Цветки в виде маленьких корзинок, собранные в крупные метелки. Цветки окрашены в белые, розовые, сиреневые, голубые, фиолетовые или пурпурные тона, серединка – желтая.

Цветут сентябрины и октябрины с конца августа до самых заморозков.

Интересные факты

  1. В Европе астра символизирует "звезду любви и прощания". Считается, что сентябрины светят в саду, как звезды в небе.
  2. Астры выращивали еще в Древней Греции. Считалось, что их запах отпугивает злых духов.
  3. Астры – одни из последних медоносов сезона. Пчелы активно собирают с них нектар, поэтому мед с астр называют "осенним золотом".
  4. Астры могут цвести даже после первых заморозков. Иногда цветы подернуты инеем, но все равно выглядят свежими.
  5. Только у садовых астр насчитывается несколько тысяч сортов – от миниатюрных "подушек" до гигантов выше человеческого роста.

Ранее мы рассказывали, как в кызылординском ауле ухаживают за самой большой клумбой Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории
20:37, 23 сентября 2025
Пожар в нацпарке "Алтын-Эмель" охватил 45 гектаров территории
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
16:56, 23 сентября 2025
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
Полная людей легковушка сгорела на трассе Павлодар – Кызылорда
16:56, 23 сентября 2025
Полная людей легковушка сгорела на трассе Павлодар – Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: