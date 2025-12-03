Скончался видный казахстанский философ Жабайхан Абдильдин

3 декабря 2025 года стало известно о кончине на 93-м году жизни советского и казахстанского философа, основоположника казахстанской школы диалектической логики Жабайхана Абдильдина, сообщает Zakon.kz.

Как написал на своей странице в Facebook депутат Мурат Абенов, в последние дни жизни Абдильдин находился на лечении в Стамбуле (Турция). 4 декабря его доставят в Астану, похороны состоятся 5 декабря.

Жабайхан Мубаракович Абдильдин – советский и казахстанский философ, основоположник казахстанской школы философов по теории диалектики и диалектической логике. Доктор философских наук, профессор, почетный академик Национальной академии наук Республики Казахстан. Является создателем новых философских теорий, автором масштабных философских трудов, положивших начало новому направлению в философской мысли современности. Написал такие книги, как "Проблема начала в теоретическом познании", "Диалектика Канта", "Развитие материалистической диалектики в Казахстане", "Диалектика как методология научного познания" и другие. Награжден орденами "Барыс" 2-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями "Знак Почета" и другими, лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан, лауреат Президентской премии мира и духовного согласия.

Редакция Zakon.kz выражает соболезнования родным и близким Жабайхана Абдильдина.