События

Первая национальная грузовая авиакомпания появится в Казахстане

3 декабря 2025 года
3 декабря 2025 года на совещании по развитию региональных грузовых авиахабов Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости поддержать деятельность первой национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что необходимо разработать конкретный пакет мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний.

"Основная цель – развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов", – подчеркнул глава государства.

Президент также остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.

"Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS – 30 лет, а британской авиакомпании One Air – 33 года. Таких примеров немало", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также потребовал прекратить сложные бюрократические процедуры в процессах регулирования неавиационных услуг в аэропортах. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
