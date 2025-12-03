Токаев отчитал министерства за проблемы в авиаотрасли

Фото: akorda.kz

На совещании по развитию региональных грузовых авиахабов глава государства подверг критике профильные министерства, которые затягивают решение назревших проблем развития отрасли и принятие соответствующих мер, сообщает Zakon.kz.

Президент поручил Правительству незамедлительно приступить к работе и в оперативном режиме решить конкретные вопросы. "Отдельное внимание нужно уделить вопросу пересмотра текущей тарифной политики аэропортовых услуг. На протяжении последних 10 лет они были повышены лишь один раз, в этом году. Сдерживание тарифов, как показывает практика, приводит к высокому износу инфраструктуры. Пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. Вместе с тем необходимо обеспечить сбалансированный подход без резкого повышения цен. Внедрение принципа "тариф в обмен на инвестиции" должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы. Создание благоприятного делового климата – стратегическая задача. Следует внимательно выслушать инвесторов. Вызывает вопросы чрезмерная зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах. Сложные бюрократические процедуры отбора компаний путем проведения конкурсов, ограничение сроков действия договоров – все это надо прекращать", – потребовал Касым-Жомарт Токаев. Кроме того, он назвал первостепенной задачей формирование полноценных авиахабов на базе ключевых аэропортов страны.

