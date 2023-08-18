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Президент раскритиковал состояние пожарной безопасности Алматы

Токаев раскритиковал состояние пожарной безопасности Алматы Фото: пресс-служба МЧС РК
18 августа 2023 года на совещании по вопросам развития Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что решение основных проблем развития южной столицы требует принятия системных мер, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, президент привел в пример недавний пожар в многоэтажном жилом доме в мкр. Аккент и подверг критике состояние пожарной безопасности.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поручил:

  • Министерству по чрезвычайным ситуациям провести масштабные учения в целях повышения осведомленности населения о действиях при возникновении пожаров;
  • акимату города принять меры по улучшению материально-технической базы противопожарной службы.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 18 августа 2023 года. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города, посетит ряд социальных объектов, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов правительства.

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Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы началась с посещения селезадерживающей плотины "Аюсай", которая была сдана 1 июня 2023 года. Возле плотины "Аюсай" президенту презентовали пилотный проект по установлению 31 цифрового гидропоста.

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