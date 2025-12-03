#Казахстан в сравнении
События

Проблему в авиаотрасли, которая требует незамедлительного решения, назвал Токаев

президент РК Касым-Жомарт Токаев, совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 14:57
3 декабря 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию региональных грузовых авиахабов заявил, что не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли, сообщает Zakon.kz.

По мнению президента, все реформы будут невозможны без квалифицированных специалистов.

"В отрасли сложилась острая нехватка кадров, ежегодно будут нужны сотни новых специалистов. Проблема требует незамедлительного решения. Поручаю правительству принять меры по реформированию системы подготовки кадров. Следует развивать сотрудничество с международными научными учебными заведениями, а также создавать передовые центры компетенций, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также глава государства акцентировал внимание на цифровизации в сфере воздушного транспорта.

"Взаимодействие на рынке грузоперевозок между всеми видами транспорта должно осуществляться по принципу "единого цифрового окна". В 2019 году была запущена система E-freight, направленная на упрощение процедур перевозки грузов воздушным транспортом. Однако до настоящего времени ее функционал остается ограниченным. Имеют место факты задержки оформления документов", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение президент подчеркнул, что стратегически важная задача для нашей страны по развитию транспортно-логистической сферы будет находиться под его личным контролем.

Материал по теме

Материал по теме
Токаев отчитал министерства за проблемы в авиаотрасли

Ранее стало известно, что в Казахстане появится первая национальная грузовая авиакомпания.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
