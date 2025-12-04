#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
События

Землетрясение в Алматы: появились подробности

люди на улице, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:58 Фото: Zakon.kz
4 декабря 2025 года в 12:44 зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС):

Эпицентр находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы, на глубине всего 5 км. Магнитуда составила 6.7.

Расчетная интенсивность (в баллах):

  • Алматы 3 б., 277 км.
  • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Саты 3 б., 227 км.
  • Алматинской обл. Кегенский р-н с. Жалагаш 3 б., 227 км.
  • Алматинская обл. Кегенский р-н с. Кеген 3 б., 232 км.
  • Алматинская обл. Райымбекский р-н с. Нарынкол 3 б., 241 км.
  • Алматинская обл. Энбекшиказахский р-н г. Есик 3 б., 270 км.
  • Алматинская обл. Талгарский р-н г. Талгар 3 б., 271 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Кокпек 3 б., 271 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Тургень 3 б., 272 км.
  • Алматинской обл. Уйгурский р-н с. Кыргызсай 3 б., 273 км.
  • Алматинская обл. Карасайский р-н г. Каскелен 3 б., 283 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Маловодное 3 б., 283 км.
  • Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Ж. Кайыпова 3 б., 284 км.
  • Алматинской обл. Енбекшиказахский р-н с. Шелек 3 б., 287 км.
  • Алматинская обл. Илийский р-н с. Отеген-Батыр 2 б., 289 км.
  • Алматинской обл. Жамбылский р-н с. Каргалы 2 б., 289 км.
  • Алматинской обл. Илийский р-н с. Боралдай 2 б., 290 км.
  • Алматинская обл. Уйгурский р-н с. Чунджа 2 б., 293 км.
  • Алматинская обл. Жамбылский р-н с. Узынагаш 2 б., 298 км.
  • Алматинская обл. г. Алатау (Жетиген) 2 б., 314 км.
  • Алматинская обл. г. Конаев 2 б., 336 км.
  • Алматинской обл. Илийский р-н с. Курты 2 б., 360 км.
  • Жетысуская обл. Кербулакский р-н с. Сарыозек 2 б., 372 км.
  • Жетысуская обл. Панфиловский р-н г. Жаркент 2 б., 374 км.
  • Жамбылская обл. Кордайский р-н с. Кордай 2 б., 377 км.
  • Жетысуская обл. г. Текели 2 б.,429 км.
  • Жетысуская обл. Коксуский р-н с. Балпык-Би 2 б., 432 км.
  • Жетысуская обл. Ескельдинский р-н п. Карабулак 2 б., 433 км.
  • Жетысуская обл. г. Талдыкорган 2 б.,444 км.
  • Алматинская обл. Балхашский р-н с. Баканас 2 б., 454 км.
  • Жетысуская обл. Каратальский р-н г. Уштобе 2 б., 473 км.
  • Жамбылская обл. г. Шу 2 б.,476 км.
  • Жамбылская обл. Меркенский р-н с. Мерке 2 б., 478 км.
  • Жамбылская обл. Шуский р-н с. Толе Би 2 б., 481 км.
  • Жетысуская обл. Аксуский р-н с.Жансугуров 2 б., 493 км
  • Жетысуская обл. Саркандский р-н г. Сарканд 2 б., 504 км.
  • Жамбылская обл. Р-н имени Т. Рыскулова с. Кулан 2 б., 515 км.

Мы уже сообщали, что подземные толчки ощущались примерно в 12:45. В это же время алматинцы получили национальное оповещение о землетрясении.

К счастью, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

В МЧС также напомнили 10 простых шагов при землетрясении

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры.
  4. Найдите надежное крепкое укрытие. Если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен.
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков).
  6. Отключите воду, газ электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
