Общество

Все системы оповещения сработали штатно: комментарий акимата Алматы о землетрясении

охрана, магазин, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:31 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 декабря 2025 года в 12:44, в Алматы произошло землетрясение. В городе толчки ощущались на уровне 3 баллов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городского акимата прокомментировали произошедшее, уточнив, что все системы оповещения сработали штатно.

Фото: Zakon.kz

"Жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения – городские сирены, в ТРЦ и общественных местах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу".Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 13:31
Алматинцы массово покинули офисы и ТРЦ после землетрясения – фото и видео

Также отмечено, что паники и давки не наблюдалось.

"Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие и следовать указаниям служб спасения".Пресс-служба акимата Алматы

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), эпицентр находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы, на глубине всего 5 км. Магнитуда составила 6.7.

Это землетрясение почувствовали в Алматы и 37 других населенных пунктах Казахстана.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
