Все системы оповещения сработали штатно: комментарий акимата Алматы о землетрясении
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 декабря 2025 года в 12:44, в Алматы произошло землетрясение. В городе толчки ощущались на уровне 3 баллов, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе городского акимата прокомментировали произошедшее, уточнив, что все системы оповещения сработали штатно.
Фото: Zakon.kz
"Жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения – городские сирены, в ТРЦ и общественных местах прошла эвакуация. Согласно алгоритму, люди начали покидать здания и выходить на улицу".Пресс-служба акимата Алматы
Также отмечено, что паники и давки не наблюдалось.
"Призываем жителей и гостей города сохранять спокойствие и следовать указаниям служб спасения".Пресс-служба акимата Алматы
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), эпицентр находился в 277 километрах юго-восточнее Алматы, на глубине всего 5 км. Магнитуда составила 6.7.
Это землетрясение почувствовали в Алматы и 37 других населенных пунктах Казахстана.
