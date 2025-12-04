В Алматы почувствовали землетрясение
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 4 декабря 2025 года, жители и гости Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки начались примерно в 12:45. Через минуту алматинцы на свои телефоны получили национальное оповещение о землетрясении.
Фото: Zakon.kz
"В 12:45 в Алматы произошло землетрясение. Предварительно – 2-3 балла", – сообщили в пресс-службе Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.
По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
"Информация уточняется", – добавили в ведомстве.
26 ноября 2025 года в 07:15 в области Жетысу было зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript