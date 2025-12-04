#Казахстан в сравнении
Происшествия

В Алматы почувствовали землетрясение

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 12:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 4 декабря 2025 года, жители и гости Алматы почувствовали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки начались примерно в 12:45. Через минуту алматинцы на свои телефоны получили национальное оповещение о землетрясении.

Фото: Zakon.kz

"В 12:45 в Алматы произошло землетрясение. Предварительно – 2-3 балла", – сообщили в пресс-службе Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

По данным МЧС, сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

"Информация уточняется", – добавили в ведомстве.

26 ноября 2025 года в 07:15 в области Жетысу было зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 160 км на северо-восток от Алматы.

