Поликлиника на колесах: 42 тысячи акмолинцев получили помощь благодаря ПМК

В Акмолинской области есть места, куда не доезжает автобус, где зимой дорога превращается в наст, а летом – в вязкую глину. Но именно туда, в малые села и разрозненные хутора, приезжает медицина, которая перестала быть привилегией крупных районов.

Передвижные медицинские комплексы стали той самой связующей системой, которая делает здравоохранение ближе к людям, для которых "райцентр" – это несколько часов пути.

Сегодня в регионе работают 11 передвижных медицинских комплексов. Каждый из них – это не просто автомобиль, а фактически маленькая поликлиника на колесах. Все комплексы находятся в хорошем техническом состоянии, проходят регулярное обслуживание и готовы выезжать в любой момент. Для многих жителей это единственный способ своевременно пройти обследование и получить консультацию врача.

География работы впечатляет.

По информации Управления здравоохранения, 302 населенных пункта, более 42 тысяч человек, 19 483 диагностических исследования, 17 650 лабораторных анализов и 25 тысяч профилактических консультаций.

Это не статистика – это здоровье людей, которые раньше могли годами откладывать обследования из-за расстояния, семейных обстоятельств или банальной недоступности транспорта.

Врачи передвижных комплексов работают по заранее утвержденным графикам, чтобы жители точно знали, когда можно ждать приезд медиков. И это меняет привычную для села модель: теперь качественная медицинская помощь приезжает сама, вовремя и регулярно.

Комплексы оснащены всем необходимым оборудованием – от диагностических систем до лабораторных модулей. Это позволяет проводить первичное обследование, выявлять заболевания на ранних стадиях и направлять пациентов в специализированные центры, если требуется углубленное лечение.

Такая мобильность стала особенно важной для тех, кто живет далеко от центральных дорог, где зимой техника проходит только при благоприятной погоде. Теперь расстояние больше не определяет качество медицинской помощи – и именно это дает эффект, который сложно измерить цифрами.

Передвижные медицинские комплексы доказали: даже в самых удаленных точках области человек может рассчитывать на внимание, диагностику и консультацию. Это спокойствие, которое нельзя купить, – и доверие, которое можно получить только ежедневной работой.