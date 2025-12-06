Гололед, туман и метель: в Астане и 16 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Шымкенте и 16 областях Казахстана на 7 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидается гололед.

На западе, юге, в центре и горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане: ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте: ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау: ночью и утром ожидается гололед.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, востоке, юге области туман.

Ночью на юге, днем на западе Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области туман. В Кызылорде: временами ожидается туман.

Днем на севере, востоке, юге Актюбинской области ожидается гололед.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем снег. Ночью на западе, севере области ожидаются низовая метель, гололед, днем низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ожидается гололед.

В горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ожидается гололед.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, юге, в центре области ожидается туман. В Семее ночью ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Караганде ожидаются гололед, туман.

Днем на севере, востоке области Улытау ожидается гололед. На севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель.

Ночью на юге, в горных районах, днем в горных районах Жамбылской области ожидается гололед. Временами туман. В Таразе временами туман.

В Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ожидается гололед.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 декабря.