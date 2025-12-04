#Казахстан в сравнении
Общество

Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:29 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 5 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что под влиянием антициклона погода без осадков ожидается на западе страны, в состав которой входят Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Мангистауская области.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, согласно прогнозу, по республике прогнозируются туманы.

Температурные качели от +13 до -35: подробный прогноз на декабрь в Казахстане

Ранее синоптики пообещали жителям Алматы долгожданный снег. О том, когда он пойдет, и какой будет погода в Астане и Шымкенте, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
