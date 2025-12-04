Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей

Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 5 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что под влиянием антициклона погода без осадков ожидается на западе страны, в состав которой входят Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Мангистауская области.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также, согласно прогнозу, по республике прогнозируются туманы.

