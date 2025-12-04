Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую пятницу, 5 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что под влиянием антициклона погода без осадков ожидается на западе страны, в состав которой входят Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Мангистауская области.
"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут осадки в виде дождя и снега, с низовой метелью, гололедом и усилением ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также, согласно прогнозу, по республике прогнозируются туманы.
Ранее синоптики пообещали жителям Алматы долгожданный снег. О том, когда он пойдет, и какой будет погода в Астане и Шымкенте, можете узнать по ссылке.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript