#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
События

"Найти разумный баланс": президент о некоторых нормах нового Налогового кодекса

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 14:08 Фото: akorda.kz
На церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" глава государства поручил правительству проанализировать обращения бизнеса по новому Налоговому кодексу, сообщает Zakon.kz.

Президент указал, что к нему поступают обращения от бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.

"Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба. Особое внимание надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, нужно также учесть, что в 2026 году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров.

"Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки. Правительству совместно с Палатой "Атамекен" до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу", – заключил президент.

На мероприятии он также заявил о своем решении учредить специальную награду – орден "Мейірім".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Задачу особой значимости для правительства назвал Токаев
14:10, Сегодня
Задачу особой значимости для правительства назвал Токаев
Токаев сообщил о решении учредить специальную награду – орден "Мейірім"
13:53, Сегодня
Токаев сообщил о решении учредить специальную награду – орден "Мейірім"
Ноль бюрократии: Токаев призвал к конкретным действиям
11:11, 12 декабря 2023
Ноль бюрократии: Токаев призвал к конкретным действиям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: