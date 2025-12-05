"Найти разумный баланс": президент о некоторых нормах нового Налогового кодекса

На церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана" глава государства поручил правительству проанализировать обращения бизнеса по новому Налоговому кодексу, сообщает Zakon.kz.

Президент указал, что к нему поступают обращения от бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.

"Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба. Особое внимание надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, нужно также учесть, что в 2026 году будут внедрены Реестр казахстанских товаропроизводителей и Национальный каталог товаров.

"Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки. Правительству совместно с Палатой "Атамекен" до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу", – заключил президент.

На мероприятии он также заявил о своем решении учредить специальную награду – орден "Мейірім".