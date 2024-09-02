15 детей экстренно эвакуировали из здания ДЮСШ в Акмолинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
2 сентября в здании детско-юношеской спортивной школы города Степняка, района Биржан Сал, произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло в подсобном помещении.
"Прибывшие на место вызова спасатели эвакуировали из здания 15 детей. Пожар локализован в течение получаса и полностью ликвидирован на площади 3 кв. м. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов", – говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Акмолинской области.
Спасатели просят граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее взрыв газа предотвратили огнеборцы во время крупного пожара в Абайской области.
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