В Алматы, Астане и еще в нескольких городах ожидаются НМУ: кому стоит ограничить прогулки

6 декабря неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в семи казахстанских городах. В связи с этим жителям стоит ограничить прогулки под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

6 декабря 2025 года в городах Алматы, Уральск, Актобе, Атырау, Жезказган, Балхаш, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, следует из релиза "Казгидромета".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 12 областях Казахстана на 6 декабря объявили штормовое предупреждение.