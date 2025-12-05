#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
499.65
582.89
6.47
Общество

В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия и что важно знать жителям

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 09:22 Фото: pexels
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в шести казахстанских городах. В связи с этим жителям стоит ограничить прогулки под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте РГП "Казгидромет":

"5 декабря 2025 года в городах Уральск, Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган, Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 09:22
Названы регионы Казахстана, в которых 5 декабря не будет снега и дождей

Ранее сообщалось, что 5-6 ноября 2025 года Казахстан накроет непогода. В связи с этим синоптики в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Синоптики обратились к жителям 12 городов Казахстана с предупреждением
09:35, 03 декабря 2025
Синоптики обратились к жителям 12 городов Казахстана с предупреждением
Синоптики предупредили об НМУ жителей четырех городов Казахстана: что им важно знать и чего избегать
10:10, 19 сентября 2025
Синоптики предупредили об НМУ жителей четырех городов Казахстана: что им важно знать и чего избегать
В городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеоусловия
08:07, 25 февраля 2023
В городах Казахстана не ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: