В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия и что важно знать жителям

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в шести казахстанских городах. В связи с этим жителям стоит ограничить прогулки под открытым небом, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте РГП "Казгидромет":

"5 декабря 2025 года в городах Уральск, Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган, Балхаш ожидаются неблагоприятные метеорологические условия".

Неблагоприятные метеорологические условия – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Ранее сообщалось, что 5-6 ноября 2025 года Казахстан накроет непогода. В связи с этим синоптики в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение.