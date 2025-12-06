Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 7 декабря

"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части РК сохранится непогода.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, туман, на севере, востоке – низовую метель.

