События

Дождь, снег и гололед: синоптики рассказали о погоде на 7 декабря

город, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 15:06 Фото: pixabay
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 7 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в воскресенье на большей части РК сохранится непогода.

"На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед". РГП "Казгидромет"

По республике также прогнозируют усиление ветра, туман, на севере, востоке – низовую метель.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 15:06
Мороз до -22 в Астане, снегопад в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на 7, 8 и 9 декабря

Ранее сообщалось, что сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы в ближайшие дни.

