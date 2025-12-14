Школы в Атырау перевели на "дистанционку" из-за непогоды

Фото: unsplash

Непогода вмешалась в образовательный процесс: из-за усиления ветра и ухудшения погодных условий все школы Атырау переведены на дистанционный формат обучения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководителя городского отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, решение принято в целях обеспечения безопасности детей – неблагоприятные погодные условия значительно осложняют передвижение и повышают риски на улице. "Все 69 городских школ переходят на онлайн-обучение сроком на один день в связи с погодными условиями на 15 декабря ", – отметила главный педагог города. Материал по теме Непогода в Атырауской области: в регионе создали оперативный штаб Ранее Zakon.kz писал про сильный ветер в Атырау: повреждены дома, транспорт и зафиксированы массовые отключения света.

