#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
522.38
612.6
6.54
События

Школы в Атырау перевели на "дистанционку" из-за непогоды

Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, онлайн обучение, школьники, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 15:38 Фото: unsplash
Непогода вмешалась в образовательный процесс: из-за усиления ветра и ухудшения погодных условий все школы Атырау переведены на дистанционный формат обучения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам руководителя городского отдела образования Айнагуль Дюсекеновой, решение принято в целях обеспечения безопасности детей – неблагоприятные погодные условия значительно осложняют передвижение и повышают риски на улице.

"Все 69 городских школ переходят на онлайн-обучение сроком на один день в связи с погодными условиями на 15 декабря ", – отметила главный педагог города.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 15:38
Непогода в Атырауской области: в регионе создали оперативный штаб

Ранее Zakon.kz писал про сильный ветер в Атырау: повреждены дома, транспорт и зафиксированы массовые отключения света.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку
11:30, 09 января 2023
Школьников второй смены в Астане перевели на дистанционку
В Абайской области школьники временно перешли на дистанционку
07:41, 18 января 2024
В Абайской области школьники временно перешли на дистанционку
Школьников Атырау перевели на дистанционку из-за паводков
21:32, 09 апреля 2024
Школьников Атырау перевели на дистанционку из-за паводков
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: