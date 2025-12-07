На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели
Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с надвигающимся ухудшением погоды, сообщает Zakon.kz.
ДЧС выпустил рекомендации на основании штормового предупреждения "Казгидромета", где говорится, что 8 декабря 2025 года:
- в горных районах ожидаются сильные осадки (снег) и гололед;
- в Алматы – туман с дальнейшим понижением температуры и возможен гололед в горных районах.
Спасатели рекомендуют:
- корректировать маршруты с учетом дорожной обстановки;
- гостям и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от походов в горы;
- если вы в горах, не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – при ухудшении погоды есть риск не найти обратный маршрут;
- не оставлять автомобили под деревьями;
- избегать нахождения под слабо укрепленными конструкциями – их обрушение может привести к травмам;
В связи с предстоящим похолоданием:
- следите за герметичностью дымохода печи, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения;
- не перегружайте электросети.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы.
