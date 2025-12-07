На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели

Фото: Zakon.kz

Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с надвигающимся ухудшением погоды, сообщает Zakon.kz.

ДЧС выпустил рекомендации на основании штормового предупреждения "Казгидромета", где говорится, что 8 декабря 2025 года: в горных районах ожидаются сильные осадки (снег) и гололед;

в Алматы – туман с дальнейшим понижением температуры и возможен гололед в горных районах. Спасатели рекомендуют: корректировать маршруты с учетом дорожной обстановки;

гостям и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от походов в горы;

если вы в горах, не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – при ухудшении погоды есть риск не найти обратный маршрут;

не оставлять автомобили под деревьями;

избегать нахождения под слабо укрепленными конструкциями – их обрушение может привести к травмам; В связи с предстоящим похолоданием: следите за герметичностью дымохода печи, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения;

не перегружайте электросети. Ранее сообщалось, что сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: