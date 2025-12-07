#Казахстан в сравнении
События

На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 16:48 Фото: Zakon.kz
Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи с надвигающимся ухудшением погоды, сообщает Zakon.kz.

ДЧС выпустил рекомендации на основании штормового предупреждения "Казгидромета", где говорится, что 8 декабря 2025 года:

  • в горных районах ожидаются сильные осадки (снег) и гололед;
  • в Алматы – туман с дальнейшим понижением температуры и возможен гололед в горных районах.

Спасатели рекомендуют:

  • корректировать маршруты с учетом дорожной обстановки;
  • гостям и туристам настоятельно рекомендуется воздержаться от походов в горы;
  • если вы в горах, не откладывайте возвращение домой на позднее время суток – при ухудшении погоды есть риск не найти обратный маршрут;
  • не оставлять автомобили под деревьями;
  • избегать нахождения под слабо укрепленными конструкциями – их обрушение может привести к травмам;

В связи с предстоящим похолоданием:

  • следите за герметичностью дымохода печи, чтобы избежать проникновения угарного газа от продуктов горения;
  • не перегружайте электросети.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
