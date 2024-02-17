Дорожники сделали заявление в связи с сильным морозом до 40 градусов в ВКО

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами "КазАвтоЖол" попросил воздержаться от дальних поездок в Восточно-Казахстанской области из-за сильных морозов, сообщает Zakon.kz.

По информации оператора, в Восточно-Казахстанской области все дороги республиканского значения открыты.

"Однако, в области наблюдается морозная температура до -40 градусов. В этой связи, просим всех жителей и гостей, воздержаться от дальних поездок", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 17 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 12 автодорогах республиканского значения в девяти областях.