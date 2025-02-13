Школьников в Павлодаре экстренно перевели на дистанционку из-за нескольких звонков

В Павлодаре 13 февраля 2025 года произошло массовое ложное минирование школ – семь учебных заведений вынужденно перевели детей на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования города, первый звонок о заложенной в учебном заведении бомбе поступил в 10:45.

"Сообщение было от директора школы № 39: в школу позвонил неизвестный человек, который сообщил, что она полностью заминирована, и дает 20 минут на эвакуацию детей. Согласно алгоритму об этом сразу было сообщено в 102. В школу прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали эвакуацию учащихся", – сообщили в ведомстве.

Затем поступили звонки в школу-лицей им. А. Шамкенова, в школы №№ 6, 29, 17, 18.

"Все они получили указания эвакуировать детей. И, с учетом погодных условий, не держать детей на улице, а перевести обучение на дистанционный формат. Все учебные заведения действовали по утвержденному алгоритму – при поступлении звонков незамедлительно сообщили по номеру 102", – отметили в управлении.

Там добавили, что еще позже поступило сообщение о заложенной бомбе в школе № 24. Звонок был уже непосредственно в 102.

Вторая смена школ Павлодара работает в штатном режиме.

"По факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. На место выехали экстренные службы, специалистами осуществляется проверка объектов. Для проведения данных мероприятий подключены и другие экстренные службы. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту", – прокомментировали произошедшее в полиции Павлодарской области.

В Актау ранее огласили приговор мужчине, который, желая помешать отъезду своей сожительницы, позвонил по номеру "102" и сообщил об установке взрывных устройств в международном аэропорту и морском порту.