События

5 суток ареста и штрафы: чем закончилась съемка ролика на оживленном проспекте Алматы

Пешеходный переход, пешеходная зебра, дорожная зебра, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 09:10 Фото: Zakon.kz
Трое работников одного из кафе Алматы перекрыли пешеходный переход на оживленном проспекте мегаполиса, установив на "зебре" стол, чтобы снять рекламный ролик для заведения. Творческий процесс завершился арестом и штрафами, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению пресс-службы Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, их действия создали препятствия для движения транспорта и пешеходов, что расценено как мелкое хулиганство – проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 434 КоАП).

В итоге в суде все трое нарушителей признали вину.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП или административный арест от 5 до 15 суток.

Как отмечено в приговоре, суд при определении вида и размера административного взыскания учел отсутствие у нарушителей отягчающих обстоятельств и смягчающие – признание вины и раскаяние в содеянном, конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании норм общественного поведения.

Постановлением суда:

  • организатор съемок признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 5 суток;
  • двое других работников были оштрафованы на 20 месячных расчетных показателей – на более чем 78 тысяч тенге каждый.

Немного ранее в Астане суд обязал семью школьника выплатить 300 тысяч тенге за травму одноклассницы. Детали судебного разбирательства озвучили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
