5 суток ареста и штрафы: чем закончилась съемка ролика на оживленном проспекте Алматы

Трое работников одного из кафе Алматы перекрыли пешеходный переход на оживленном проспекте мегаполиса, установив на "зебре" стол, чтобы снять рекламный ролик для заведения. Творческий процесс завершился арестом и штрафами, сообщает Zakon.kz.

Согласно заявлению пресс-службы Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, их действия создали препятствия для движения транспорта и пешеходов, что расценено как мелкое хулиганство – проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 434 КоАП).

В итоге в суде все трое нарушителей признали вину.

Санкция части 1 статьи 434 КоАП предусматривает штраф в размере 20 МРП или административный арест от 5 до 15 суток.

Как отмечено в приговоре, суд при определении вида и размера административного взыскания учел отсутствие у нарушителей отягчающих обстоятельств и смягчающие – признание вины и раскаяние в содеянном, конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании норм общественного поведения.

Постановлением суда:

организатор съемок признан виновным по части 1 статьи 434 КоАП и ему назначен административный арест сроком на 5 суток;

двое других работников были оштрафованы на 20 месячных расчетных показателей – на более чем 78 тысяч тенге каждый.

