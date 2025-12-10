Когда в Алматы вернется тепло и чего ждать от погоды Астане и Шымкенту

Фото: Zakon.kz

С 11 по 13 декабря 2025 года в Астане ожидаются морозы до -24°С, в Алматы потеплеет до +7°С, а Шымкент жду дожди. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -10-12°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -22-24°С, днем -10-12°С. 12 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С.

переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С. 13 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С. Прогноз погоды по Алматы 11 декабря: переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С.

переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -14-16°С, днем -4-6°С. 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +4+6°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +4+6°С. 13 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С. Прогноз погоды по Шымкенту 11 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +8+10°С. 12 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +9+11°С.

переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +9+11°С. 13 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С. Материал по теме Белым-бело: первый зимний снег встретили алматинцы – фоторепортаж Ранее синоптики заявили, что морозы уходят и Казахстан ждет потепление до +8°С. Подробнее о погоде на 11-13 декабря 2025 года – по ссылке.

