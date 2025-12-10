Массовое членовредительство устроили заключенные на юге страны и получили новые сроки

В Туркестанской области принято решение суда по факту массового неповиновения осужденных требованиям администрации колонии, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона рассказали о том, что шестеро осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в условиях строгого режима исправительного учреждения №55, требовали от администрации незаконные льготы: просмотр телевизора ночью, свободный выход на прогулку, самостоятельное приготовление пищи, отказ от ношения установленной формы одежды и другие запрещенные законом послабления.

"Для реализации своих незаконных требований они умышленно причинили себе телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в условиях более строгого режима.

В сентябре 2024 года сообщалось, что заключенные в Туркестанской области устроили бунт в колонии, в результате пострадали три человека.