События

Массовое членовредительство устроили заключенные на юге страны и получили новые сроки

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:09 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области принято решение суда по факту массового неповиновения осужденных требованиям администрации колонии, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре региона рассказали о том, что шестеро осужденных, отбывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления в условиях строгого режима исправительного учреждения №55, требовали от администрации незаконные льготы: просмотр телевизора ночью, свободный выход на прогулку, самостоятельное приготовление пищи, отказ от ношения установленной формы одежды и другие запрещенные законом послабления.

"Для реализации своих незаконных требований они умышленно причинили себе телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с отбыванием наказания в условиях более строгого режима.

В сентябре 2024 года сообщалось, что заключенные в Туркестанской области устроили бунт в колонии, в результате пострадали три человека.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области
10:16, 21 сентября 2024
Заключенные устроили бунт в колонии в Туркестанской области
Массовое отравление детей в Мангистау: виновница получила срок
18:23, 29 апреля 2025
Массовое отравление детей в Мангистау: виновница получила срок
Двое суток ищут сбежавшего из колонии заключенного в Карагандинской области
22:41, 05 июня 2024
Двое суток ищут сбежавшего из колонии заключенного в Карагандинской области
Последние
Популярные
