#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Минтуризма отказалось выплатить вознаграждение чемпионке мира, но суд обязал сделать это

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 18:14 Фото: Zakon.kz
Специализированный межрайонный административный суд области Абай 10 декабря признал незаконным отказ Министерства туризма и спорта РК в выплате денежного вознаграждения чемпионке мира по пара армрестлингу П., сообщает Zakon.kz.

Как установлено в ходе разбирательства, спортсменка является чемпионкой и призером мировых первенств 2021-2024 годов, проходивших в Бухаресте, Анталье, Алматы и Кишиневе. В январе 2025 года она обратилась в ведомство за выплатой предусмотренных государством денежных поощрений за занятые призовые места. Министерство отказало, сославшись на пропуск срока подачи документов.

Суд пришел к выводу, что установленный десятидневный срок распространяется на спортивные федерации, а не на самих спортсменов. При этом заявление П. было подано в установленном порядке и рассмотрено по существу, отметили в суде.

Суд признал отказ министерства необоснованным и нарушающим принцип доверия, закрепленный в статье 13 Административного процедурно-процессуального кодекса РК. Ведомство обязано произвести истице выплаты за результаты чемпионатов мира 2021-2024 годов в соответствии с Постановлением правительства №152 от 27 марта 2020 года.

Кроме того, в пользу спортсменки взыскано 300 тыс. тенге в качестве компенсации расходов на юридическую помощь. Государственная пошлина взыскана в доход бюджета.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Министерстве туризма и спорта (МТС) Казахстана прокомментировали минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Мастер спорта Казахстана через суд добился выплат поощрений от Минтуризма
09:56, 04 июня 2024
Мастер спорта Казахстана через суд добился выплат поощрений от Минтуризма
Казахстанский дзюдоист выиграл суд у Минспорта
10:43, 13 декабря 2024
Казахстанский дзюдоист выиграл суд у Минспорта
Пара армрестлер из Усть-Каменогорска выиграл суд против Министерства туризма и спорта РК
19:36, 25 июня 2025
Пара армрестлер из Усть-Каменогорска выиграл суд против Министерства туризма и спорта РК
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: