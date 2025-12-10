Минтуризма отказалось выплатить вознаграждение чемпионке мира, но суд обязал сделать это

Специализированный межрайонный административный суд области Абай 10 декабря признал незаконным отказ Министерства туризма и спорта РК в выплате денежного вознаграждения чемпионке мира по пара армрестлингу П., сообщает Zakon.kz.

Как установлено в ходе разбирательства, спортсменка является чемпионкой и призером мировых первенств 2021-2024 годов, проходивших в Бухаресте, Анталье, Алматы и Кишиневе. В январе 2025 года она обратилась в ведомство за выплатой предусмотренных государством денежных поощрений за занятые призовые места. Министерство отказало, сославшись на пропуск срока подачи документов.

Суд пришел к выводу, что установленный десятидневный срок распространяется на спортивные федерации, а не на самих спортсменов. При этом заявление П. было подано в установленном порядке и рассмотрено по существу, отметили в суде.

Суд признал отказ министерства необоснованным и нарушающим принцип доверия, закрепленный в статье 13 Административного процедурно-процессуального кодекса РК. Ведомство обязано произвести истице выплаты за результаты чемпионатов мира 2021-2024 годов в соответствии с Постановлением правительства №152 от 27 марта 2020 года.

Кроме того, в пользу спортсменки взыскано 300 тыс. тенге в качестве компенсации расходов на юридическую помощь. Государственная пошлина взыскана в доход бюджета.

Решение суда вступило в законную силу.

