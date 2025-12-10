#Казахстан в сравнении
События

Отмена невозвратных тарифов: почему это может привести к удорожанию авиабилетов

Air Astana , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 20:18 Фото: Air Astana
Недавний депутатский запрос о необходимости полной отмены невозвратных авиабилетов, которые мажилисмен Мурат Абенов предложил считать "незаконными", поднял важный вопрос о ценообразовании и доступности перелетов в Казахстане.

Позиция Air Astana

Крупнейший авиаперевозчик разъяснил ситуацию и обозначил свою позицию по данной инициативе. Представители группы Air Astana подробно объяснили, что предлагаемая мера может привести к общему росту стоимости авиаперевозок, ограничению доступности полетов и созданию невыгодных условий для отечественных компаний в сравнении с иностранными конкурентами.

Авиаперевозчики отмечают, что отмена невозвратных тарифов, которые являются стандартным инструментом гибкого ценообразования в мировой авиационной практике, неизбежно приведет к удорожанию авиабилетов и снижению их доступности для граждан.

Риск роста стоимости для всех

Сегодня пассажиры в Казахстане могут выбирать более дешевые невозвратные билеты, что напрямую способствует доступности полетов. Учитывая высокие операционные затраты в отрасли, отмена этого механизма лишит авиакомпании возможности гибкого ценообразования, что вынудит их повысить стоимость всех категорий билетов.

Высокий спрос на дешевый выбор

По данным Air Astana, спрос на невозвратные тарифы очень высок (от 50% и выше на внутренних и международных направлениях), а разница в цене с возвратными билетами значительна. Отмена лишит пассажиров права на более бюджетный выбор.

Дисбаланс обязательств и риск злоупотреблений

Перевозчик также отмечает, что предлагаемое снижение удержания до 10% создаст значительный дисбаланс обязательств. Пассажир получит почти полный возврат при одностороннем отказе, в то время как компания понесет некомпенсируемые потери, что может привести к росту злоупотреблений и неявок (no-show), и в конечном счете отразится на итоговых ценах.

Дискриминация отечественных компаний

Данная мера может стать дискриминационной по отношению к казахстанским авиаперевозчикам, поскольку иностранные компании сохранят возможность продавать невозвратные тарифы. Это способно вызвать отток пассажиропотока к зарубежным операторам и ослабить национальный авиационный сектор.

Таким образом, по мнению авиакомпаний, принятие данных изменений приведет к росту стоимости билетов, ограничению доступности воздушного транспорта и снижению конкурентоспособности казахстанских перевозчиков.

Айсулу Омарова
