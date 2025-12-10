Депутат просит сдержать тарифы КТЖ и провести экспертизу новой ценовой методики

Мажилисмен Мукаш Искандиров 10 декабря 2025 года в своем депутатском запросе поднял вопрос о повышении тарифов на железнодорожные перевозки. Он требует ограничить рост тарифов и пересмотреть методику их формирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что за последние три года регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки выросли вдвое.

"В 2023 году тарифы повышались трижды, в 2024 году – пять раз, в 2025 году – трижды. Такая динамика свидетельствует об отсутствии предсказуемости тарифной политики в железнодорожных перевозках. С марта по июнь 2025 года АО "НК "ҚТЖ" применяло максимальные повышающие коэффициенты в тройном размере к тарифам МЖС (магистральная железнодорожная сеть) при перевозке экспортных грузов. Это привело к резкому росту стоимости экспорта и в отдельных случаях – к закрытию предприятий. К примеру, трехкратный рост экспортного тарифа ударил по стоимости кварцевого песка, и 1 мая текущего года ТОО "Латон Маркет" было вынуждено остановить отгрузки. В свою очередь остановка работы завода создала риск срыва снабжения казахстанских строительных объектов стеклом и удорожанию себестоимости 1 м² жилья в Казахстане", – продолжил Мукаш Искандиров.

По его словам, после негативных последствий для бизнеса правительство отменило применение ценовых пределов.

"Вместе с тем недавно правительством принято решение заморозить тарифы до апреля 2026 года. Однако это временная мера. КТЖ уже подала в Комитет по регулированию естественных монополий заявку на утверждение новых пятилетних тарифов, предусматривающих удорожание. При этом планируемый рост тарифов на услуги МЖС на 2026-2030 годы до сих пор не опубликован. В дополнение к заявленным пятилетним тарифам КТЖ в 2026 году планирует вернуться к прежним коэффициентам. Однако наибольшее волнение вызывает разработка новой методики тарифообразования на услуги МЖС. Согласно дорожной карте, утвержденной первым заместителем премьер-министра Скляром, КТЖ поручено разработать методику с учетом предложений госорганов и НПП "Атамекен" для выработки консолидированных подходов", – сказал мажилисмен.

Он заявил, что в результате разработка новой методики тарифообразования на услуги МЖС проводится международной компанией PwC за счет средств и по техническому заданию КТЖ, что создает условия для принятия большинства решений в пользу КТЖ.

Депутат обратился к премьер-министру с просьбой поручить Министерству национальной экономики и Министерству транспорта при утверждении тарифов на услуги МЖС на 2026-2030 годы не допускать резкого изменения методологии, ограничить рост тарифов уровнем годовой инфляции и установить ценовой предел не выше 1,0. А также совместно с НПП "Атамекен" провести независимую экспертизу новой тарифной методики, приостановить ее продвижение до согласования с бизнесом и включить депутатов в состав рабочей группы.

