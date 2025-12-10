#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.74
599.36
6.71
Общество

Депутат просит сдержать тарифы КТЖ и провести экспертизу новой ценовой методики

КТЖ, Казахстанские железные дороги, железная дорога, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 13:02 Фото: Zakon.kz
Мажилисмен Мукаш Искандиров 10 декабря 2025 года в своем депутатском запросе поднял вопрос о повышении тарифов на железнодорожные перевозки. Он требует ограничить рост тарифов и пересмотреть методику их формирования, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат заявил, что за последние три года регулируемые тарифы на железнодорожные перевозки выросли вдвое.

"В 2023 году тарифы повышались трижды, в 2024 году – пять раз, в 2025 году – трижды. Такая динамика свидетельствует об отсутствии предсказуемости тарифной политики в железнодорожных перевозках. С марта по июнь 2025 года АО "НК "ҚТЖ" применяло максимальные повышающие коэффициенты в тройном размере к тарифам МЖС (магистральная железнодорожная сеть) при перевозке экспортных грузов. Это привело к резкому росту стоимости экспорта и в отдельных случаях – к закрытию предприятий. К примеру, трехкратный рост экспортного тарифа ударил по стоимости кварцевого песка, и 1 мая текущего года ТОО "Латон Маркет" было вынуждено остановить отгрузки. В свою очередь остановка работы завода создала риск срыва снабжения казахстанских строительных объектов стеклом и удорожанию себестоимости 1 м² жилья в Казахстане", – продолжил Мукаш Искандиров.

По его словам, после негативных последствий для бизнеса правительство отменило применение ценовых пределов.

"Вместе с тем недавно правительством принято решение заморозить тарифы до апреля 2026 года. Однако это временная мера. КТЖ уже подала в Комитет по регулированию естественных монополий заявку на утверждение новых пятилетних тарифов, предусматривающих удорожание. При этом планируемый рост тарифов на услуги МЖС на 2026-2030 годы до сих пор не опубликован. В дополнение к заявленным пятилетним тарифам КТЖ в 2026 году планирует вернуться к прежним коэффициентам. Однако наибольшее волнение вызывает разработка новой методики тарифообразования на услуги МЖС. Согласно дорожной карте, утвержденной первым заместителем премьер-министра Скляром, КТЖ поручено разработать методику с учетом предложений госорганов и НПП "Атамекен" для выработки консолидированных подходов", – сказал мажилисмен.

Он заявил, что в результате разработка новой методики тарифообразования на услуги МЖС проводится международной компанией PwC за счет средств и по техническому заданию КТЖ, что создает условия для принятия большинства решений в пользу КТЖ.

Депутат обратился к премьер-министру с просьбой поручить Министерству национальной экономики и Министерству транспорта при утверждении тарифов на услуги МЖС на 2026-2030 годы не допускать резкого изменения методологии, ограничить рост тарифов уровнем годовой инфляции и установить ценовой предел не выше 1,0. А также совместно с НПП "Атамекен" провести независимую экспертизу новой тарифной методики, приостановить ее продвижение до согласования с бизнесом и включить депутатов в состав рабочей группы.

25 ноября 2025 года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров анонсировал увеличение рейсов по основным маршрутам Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Освободить от уплаты НДС определенную часть производителей предлагает депутат
13:52, 01 октября 2025
Освободить от уплаты НДС определенную часть производителей предлагает депутат
"Постоял 5 минут – оплатил за час": депутаты требуют изменить правила парковки в Астане
14:06, 01 октября 2025
"Постоял 5 минут – оплатил за час": депутаты требуют изменить правила парковки в Астане
Депутат Сената возмутилась ежегодными перебоями в поставках лекарств
14:26, 10 апреля 2025
Депутат Сената возмутилась ежегодными перебоями в поставках лекарств
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: