События

Мороз до -25°С, метели и ураганный ветер обрушатся на Казахстан в четверг

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 21:37 Фото: Zakon.kz
В Алматы и 17 областях Казахстана на 11 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Во второй половине дня в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. В горных районах области низовая метель. На юге области туман. Ветер восточный, на западе, севере, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. В Туркестане ожидается восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается гололед. В Таразе ожидаются гололед и туман. В области также ожидается северо-восточный ветер, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на северо-востоке области временами 30 м/с и более. Днем в горных районах ожидаются снег, низовая метель.

На востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман, метель. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Ночью в центре Мангистауской области ожидается временами сильный снег, на юге, в центре области низовая метель. Гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, ночью на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью на западе, юге Атырауской области ожидается гололед.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман. На севере, юге, в горных районах области гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 24-29 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Конаеве на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

В Алматы на дорогах ожидается гололедица.

Днем на юге Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, на юге, в центре области порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, юге, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер восточный 15-20, на востоке области 25 м/с. В Кызылорде днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Ветер восточный 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-восточный, восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, днем на севере области временами 23 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются снег, метель. На севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, ночью на юге, востоке, в центре области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На севере, востоке, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, на юго-востоке, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

В Жамбылской области ожидается северо-восточный, ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на северо-востоке области временами 30 м/с и более.

Ночью и утром на юге, востоке в Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области порывы 15-20 м/с.

Ранее был назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
