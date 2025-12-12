Сильный шторм идет на Казахстан: обрушатся метели, снег и ветер

В Астане и 17 областях Казахстана на 13-15 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

13 декабря на севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается туман. Гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. 14 декабря ожидаются ночью снег, гололед, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более.

13 декабря в Западно-Казахстанской области ожидаются ночью снег, гололед, метель, днем осадки, гололед, метель, на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. 14 декабря ожидаются снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более. В Уральске 13 декабря ночью ожидаются снег, метель, днем осадки, временами сильные (дождь, снег), метель. Туман, гололед. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

13 декабря в Атырауской области ожидаются осадки (снег, дождь), днем на западе, севере области сильные осадки (снег, дождь). Гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, юге области 15-20, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. 14 декабря ожидаются снег, метель, гололед, на севере области сильный снег. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более. В Атырау ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, днем низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

13 декабря ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. 15 декабря ночью в области ожидаются снег, низовая метель, гололед, на юге, в горных районах области сильный снег, днем на юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 3-8, на севере, в горных районах области 11 мороза, днем до 0-5, на севере, в горных районах области 8 мороза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 13 декабря временами ожидается туман. Ночью ожидается гололед. 15 декабря ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 3-5 мороза, днем до 0-2 мороза

13 декабря ночью на западе, юге Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге области ожидается снег, низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. 14 декабря в области ожидаются ночью на юге, востоке области снег, метель, гололед, днем на западе, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. 15 декабря ночью снег, метель, гололед, на севере, востоке области сильный снег, днем на западе, севере, востоке области снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 14 декабря на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, 15 декабря – 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более.

13 декабря в Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 14 декабря в области ожидаются ночью на севере, востоке области снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. 15 декабря снег, метель, гололед, ночью на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный 14 декабря на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, 15 декабря – 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Караганде 13 декабря ожидаются снег, метель, гололед.

13 декабря ночью на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. 14 декабря ожидаются снег, метель, гололед, на западе, севере области сильный снег. 14-15 декабря ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Актобе13 декабря днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

13 декабря ночью на юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, западе области небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке области туман. 14-15 декабря ожидаются снег, метель, 14 декабря на западе, севере, юге области сильный снег. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, юге области временами 30 м/с и более.

13 декабря на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. 14 декабря ожидаются ночью на западе, юге области снег, метель, днем снег, метель. 15 декабря снег, метель, на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный, западный 14 декабря ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, 15 декабря – 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более.

13 декабря в Акмолинской области ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 14 декабря ожидаются ночью на западе, севере, юге области снег, метель, днем снег, метель, на западе области сильный снег. 15 декабря снег, метель, гололед, ночью на севере, востоке области сильный снег. Ветер юго-западный 14 декабря ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, 15 декабря 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более.

В Астане 13 декабря ожидаются временами снег, низовая метель. Днем 14, сутки 15 декабря, ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный днем 14 декабря 15-20 м/с, сутки 15 декабря – 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

13 декабря в области Улытау ожидаются снег, низовая метель, гололед. 14 декабря ожидаются ночью на западе, севере области снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), гололед, метель, на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег). 15 декабря– снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на западе, севере, востоке области временами 30 м/с и более. В Жезказгане 13 декабря ожидаются снег, низовая метель, гололед.

13 декабря на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15- 20 м/с. 15 декабря ожидаются ночью снег, низовая метель, гололед, на юге, в горных районах области сильный снег, днем на юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 2-7, на севере, в горных районах области 12 мороза.

13 декабря ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На юге, в центре области туман. 15 декабря ожидаются на западе, севере области снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 3-8 мороза. В Кызылорде временами ожидается туман.

13 декабря ночью на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 15 декабря ожидаются ночью на севере, юге, в горных районах области снег, низовая метель, гололед, днем снег, низовая метель, гололед, в горных районах области временами сильный снег. Ветер юго-восточный на севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 0-5, на севере, в горных районах области 10-15 мороза. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

13 декабря ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидаются гололед, туман. Ветер восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. В районе Алакольских озер ожидается ветер восточный порывы 23-28, ночью временами 30 м/с и более.

13 декабря ночью на западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, метель. Днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее ожидаются ночью снег, днем осадки (дождь, снег¬). Метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидаются снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

