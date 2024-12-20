Метели и снегопады обрушатся на РК: в Алматы и 15 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы, Шымкенте и 15 областях Казахстана на 21 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-18 м/с.

Ночью на востоке Улытауской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается низовая метель.

Ночью на большей части, днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Актюбинской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается на дорогах гололедица. В Кызылорде ожидается на дорогах гололедица.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

На западе, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман. Днем на западе, севере области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, западе области порывы 15 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На севере, юге, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются туман, на дорогах снежный накат.

В Алматы временами ожидаются туман, на дорогах снежный накат.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на предстоящую субботу, 21 декабря 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

