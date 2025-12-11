Глава МВД поздравил ФСО "Динамо" со 100-летним юбилеем

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов поздравил физкультурно-спортивное общество (ФСО) "Динамо" со 100-летием, сообщает Zakon.kz.

За век своего существования организация стала неотъемлемой частью спортивной истории Казахстана и кузницей чемпионов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов адресовал теплые слова поздравления ветеранам и действующим спортсменам ФСО "Динамо".

"Ветераны "Динамо" – это люди, заложившие фундамент побед, которых мы добились сегодня. Их стойкость, опыт и любовь к спорту – бесценное наследие, которым гордится вся страна", – отметил глава МВД.

Особые слова благодарности министр выразил действующим чемпионам и призерам, которые продолжают славные традиции общества и укрепляют престиж национального спорта на международной арене.

Достигнутые ими результаты впечатляют: из 86 олимпийских наград, завоеванных Национальной сборной за годы независимости, 65 принадлежат динамовцам. Это яркое подтверждение высокого уровня подготовки и уникальной спортивной школы, сформированной в "Динамо".