Над мальчиком из Семея, который стал жертвой хулиганов, взяли шефство спортсмены из "Динамо" МВД

11-летний мальчик из Семея, ставший жертвой хулиганов, получил поддержку от физкультурно-спортивного общества "Динамо" МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Случай с избиением подростками ученика младших классов потряс казахстанцев. Об инциденте стало известно 24 февраля 2025 года. Расследование дела находится под особым контролем руководства полицейского ведомства.

По информации пресс-службы МВД РК, физкультурно-спортивное общество "Динамо" МВД взяло под свое шефство пострадавшего от хулиганов мальчика. Динамовцы намерены помочь ему наставничеством в спорте и обретении уверенности в себе.

"Мы хотим, чтобы он почувствовал, что он не один. Спорт объединяет, воспитывает характер, учит преодолевать трудности. А главное – он создает семью, которая поддержит в любой момент, – отметил начальник Департамента полиции области Абай Бекторе Султан.

Мальчик рассказал, что его давно привлекает бокс. Теперь он сможет заниматься этим спортом бесплатно под руководством опытных тренеров.

В полиции рассказали, что если школьник проявит себя, следующим шагом станет вступление в ряды юных стражей порядка полицейских классов "Жас Динамо", где он сможет получить ценные знания о правопорядке и дисциплине.

26 февраля 2025 года стало известно, что директора школы № 9, в которой случился инцидент, освободили от должности. Его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.