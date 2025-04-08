Двухэтажный таунхаус попал под снос в Алматы

В Алматы сносят двухэтажный таунхаус по решению суда. Об этом 8 апреля 2025 года рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

В Управлении градостроительного контроля мегаполиса уточнили, что под снос попал блокированный дом в мкр. Аскартау, расположенный по ул. Жансая, д. 17б.

"Ранее по результатам внеплановой проверки в отношении собственника были приняты административные меры в связи с отсутствием полного пакета разрешительных документов и выдано предписание на устранение нарушений. По истечении срока предписания управлением подан иск на снос в Бостандыкский районный суд Алматы. 2 мая 2024 года постановлением Алматинского городского суда решение о сносе суда первой инстанции оставлено без изменений. После в Департаменте юстиции было возбуждено исполнительное производство". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Демонтаж объекта начат с участием судебных исполнителей.

По данным властей южной столицы, с начала 2023 года полностью или частично снесено 72 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

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7 апреля 2025 года стало известно, что в Алматы демонтируют недостроенный объект.