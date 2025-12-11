#Казахстан в сравнении
События

Скандал в больнице для казахстанца обернулся 5 сутками за решеткой

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 11:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Скандал в больнице обернулся арестом для жителя Шортандинского района Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам делам, мужчина в состоянии алкогольного опьянения в коридоре районной больницы в присутствии пациентов и несовершеннолетних детей кричал и выражался нецензурной бранью.

"Хирург сделал ему замечание, а нарушитель в ответ выразился нецензурной бранью в его адрес", – уточнили в суде.

При назначении взыскания суд учел смягчающим обстоятельством признание вины, а совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения – отягчающим обстоятельством, а также материальное положение казахстанца, не имеющего постоянного места работы и источника дохода.

В итоге в Шортандинском районном суде вынесли решение об аресте на 5 суток. Также установлено особое требование к его поведению – запрет употреблять алкогольные напитки.

Ранее мы рассказывали, что хитрый план с беременной девушкой закончился для жителя города Косшы проблемами с полицией.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
