На каких трассах открыто движение после паводков
Абайская область, автодорога "Алматы – Усть-Каменогорск" км 778-967, участок от города Аягоз до села Калбатау.
Карагандинская область, автодорога "Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау" км 101-266, участок от поселка Нура до города Темиртау.
Улытауская область, автодорога "Кызылорда – Павлодар" км 756-788, участок от Жанаарка до границы Карагандинской области.
Карагандинская область, автодорога "Кызылорда –Павлодар" км 788-906, участок от границы Улытауской области до поселка Топар.
Актюбинская область, автодорога "Карабутак – Комсомольское –Денисовка – Рудный – Костанай" км 0-234, участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области.
Костанайская область, автодорога "Карабутак – Комсомольское –Денисовка – Рудный – Костанай" км 234-545, участок от границы Актюбинской области до границы Костанай.
Актюбинская область, автодорога "Самара – Шымкент" км 965-1153, участок поселка Карабутак до развилки М-32 и А-26.
Абайская область, автодорога "Семей – граница РФ" км 27-58, участок от перекрестка Новопокровка до села Дмитриевка.
ВКО, автодорога "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" км 6-166, участок от села Ушановское до границы Алтай.
ВКО, автодорога "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай –Рахмановские ключи" км 420-450, участок от села Берель до участка Рахмановские ключи.
Абайская область, автодорога "Омск – Майкапшагай" км 910-1005, участок от села Калбатау до села Кокпекты.
30 марта грузовое авто упало в воду на временно открытом, частично затопленном участке дороги в Карагандинской области.