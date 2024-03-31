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На каких трассах открыто движение после паводков

дорога, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 13:14 Фото: "КазАвтоЖол"
В "КазАвтоЖоле" рассказали, на каких автомобильных дорогах республиканского значения открыто движение по состоянию на 31 марта, сообщает Zakon.kz

Абайская область, автодорога "Алматы – Усть-Каменогорск" км 778-967, участок от города Аягоз до села Калбатау.

Карагандинская область, автодорога "Астана – Кабанбай Батыра – Нура – Темиртау" км 101-266, участок от поселка Нура до города Темиртау.

Улытауская область, автодорога "Кызылорда – Павлодар" км 756-788, участок от Жанаарка до границы Карагандинской области.

Карагандинская область, автодорога "Кызылорда –Павлодар" км 788-906, участок от границы Улытауской области до поселка Топар.

Актюбинская область, автодорога "Карабутак – Комсомольское –Денисовка – Рудный – Костанай" км 0-234, участок от поселка Карабутак до границы Костанайской области.

Костанайская область, автодорога "Карабутак – Комсомольское –Денисовка – Рудный – Костанай" км 234-545, участок от границы Актюбинской области до границы Костанай.

Актюбинская область, автодорога "Самара – Шымкент" км 965-1153, участок поселка Карабутак до развилки М-32 и А-26.

Абайская область, автодорога "Семей – граница РФ" км 27-58, участок от перекрестка Новопокровка до села Дмитриевка.

ВКО, автодорога "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи" км 6-166, участок от села Ушановское до границы Алтай.

ВКО, автодорога "Усть-Каменогорск – Алтай – Улкен Нарын – Катон-Карагай –Рахмановские ключи" км 420-450, участок от села Берель до участка Рахмановские ключи.

Абайская область, автодорога "Омск – Майкапшагай" км 910-1005, участок от села Калбатау до села Кокпекты.

30 марта грузовое авто упало в воду на временно открытом, частично затопленном участке дороги в Карагандинской области.

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