Токаев поздравил нового президента Швейцарии

12 декабря Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания президентом Швейцарской Конфедерации, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране, передает Акорда.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу – счастья и благополучия", – говорится в сообщении.

