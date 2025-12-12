#Казахстан в сравнении
События

Токаев поздравил нового президента Швейцарии

Ги Пармелан избран президентом Швейцарской Конфедерации, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 08:00 Фото: Акорда
12 декабря Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания президентом Швейцарской Конфедерации, сообщает Zakon.kz.

В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране, передает Акорда.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу – счастья и благополучия", – говорится в сообщении.

Накануне Токаев провел встречу с президентом Туркменистана.

Фото Алия Абди
Алия Абди
