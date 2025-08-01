Глава государства поздравил президента Швейцарии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Карин Келлер-Зуттер по случаю Национального дня Швейцарской Конфедерации, сообщает Zakon.kz.

Об этом 1 августа 2025 года проинформировала пресс-служба президента РК:

"В своем послании глава государства подчеркнул особую значимость этого праздника как символа единства нации, демократических устоев и неизменной приверженности принципу нейтралитета, а также передал искренние пожелания процветания и благополучия швейцарскому народу".

Касым-Жомарт Токаев отметил высокий уровень казахско-швейцарских отношений, подтвердив уверенность в их дальнейшем укреплении во благо народов двух стран.

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