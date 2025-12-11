В Костанае завершили модернизацию системы водоснабжения

Модернизация системы водоснабжения завершена в Костанае. Она позволит повысить качество питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Качественная питьевая вода – один из ключевых факторов здоровья населения и устойчивого развития любого города. Для Костаная эта задача стала приоритетной: в областном центре завершен масштабный этап модернизации водоочистных сооружений, что позволило значительно улучшить параметры водоснабжения для жителей.

После реконструкции в эксплуатацию введен новый блок водоочистки мощностью 50 тысяч кубометров в сутки. Благодаря запуску первой очереди общая производительность комплекса теперь достигла 100 тысяч кубометров в сутки, что обеспечивает стабильное и более чистое водоснабжение для костанайцев.

Проект стал одним из крупнейших инфраструктурных улучшений последних лет. На его реализацию было направлено 7,2 млрд тенге, а в технологический процесс внедрена система автоматизированного управления. Новое оборудование позволяет точнее регулировать этапы очистки и оптимизировать работу станции, повышая эффективность всего комплекса.

Результаты модернизации уже ощутили более 270 тысяч жителей: качество поступающей в дома воды заметно выросло, что стало важным социальным эффектом проекта.

Работы проведены по заказу ГКП "Костанай-Су" акимата города Костаная. Генеральным подрядчиком выступило АО "Павлодарский речной порт".