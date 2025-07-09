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Происшествия

В Костанае оштрафовали мстительницу, которая портила автоматы питьевой воды

в Костанае женщина портила автоматы питьевой воды, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 22:02 Фото: pixabay
В Костанае женщина несколько месяцев портила автоматы питьевой воды, за что была официально наказана, сообщает Zakon.kz.

По информации областного суда, отмечает Astana TV, она повреждала стикеры с QR-кодом и засоряла монетоприемники. Аппараты выходили из строя, а жители нескольких районов оставались без доступа к питьевой воде. Виновную установили быстро. Оказалось, женщина ранее работала в компании по обслуживанию автоматов. Уволилась в январе этого года. Но, как выяснилось, руководство не выдало ей трудовую книжку и часть причитающейся заработной платы. Поэтому она решила таким странным способом отомстить.

"Суд, опираясь на видео и свидетельские показания, признал ее виновной в умышленном повреждении чужого имущества. Постановлением суда она привлечена к административной ответственности и оштрафована на 137 тыс. тенге". Пресс-секретарь Костанайского областного суда Ляззат Байгожина

Ранее сообщалось, что новую уголовную статью хотят ввести в Казахстане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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